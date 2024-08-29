Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?