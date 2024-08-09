Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Her iki takım da maçı kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?