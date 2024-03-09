Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Şanlıurfaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şanlıurfaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Göztepe maçı 10 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Şanlıurfaspor - Göztepe MAÇI CANLI İZLE