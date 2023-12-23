Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Marmara derbisine sahne oluyor.
Sakaryaspor ile Kocaelispor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele TRT Spor ve beIN SPORTS 2'DE canlı yayınlanıyor.
Hakem Gürcan Hasova'nın yönettiği mücadelede Hasova'nın yardımcılıklarını Baran Erarslan ve Seyfettin Ünal yapıyor.
Mücadele öncesi Sakaryaspor, topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor. 33 puanı bulunan Kocaelispor ise 2. sırada bulunuyor.
SAKARYASPOR-KOCAELİSPOR İLK 11'LER
Sakaryaspor: Cihan, Ali, Donkor, Erdi, Bülent, Hasan, Sinan, Murat Cem, Roshi, Del Valle, Kassongo
Kocaelispor: Gökhan, Oğuz, Yusuf, Emir, Atila, Breze, Cihat, Barış, Cem, Candeias, Tanque
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