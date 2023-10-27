Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Bu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?