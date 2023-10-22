Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK ve Teksüt Bandırmaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, 2. dakikada Moussa Dijitte'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümde gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısı, müthiş bir geri dönüşe sahne oldu.
Son bölümde ataklarını sıklaştıran Bodrum FK, 79. dakikada Osman Haqi'nin attığı golle skora dengeyi getirdi.
Rüzgarı arkasına alan ev sahibi takım, 85. dakikada Celal Dumalı'nın golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı.
Kalan bölümde skoru korumayı başaran Bodrum temsilcisi, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bodrum FK bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken, Teksüt Bandırmaspor ise 16 puanda kaldı.