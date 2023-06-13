TFF 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor engelini geçerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Pendikspor'da kaleci Emre Aydın, duygu ve düşüncelerini açıkladı.



2003 yılında Pendikspor altyapısında futbol hayatına başlayan; 2009 yılında profesyonelliğe geçen ve çeşitli takımlarda da forma giydikten sonra 2017 yılında yeniden yuvaya dönen tecrübeli kaleci Emre Aydın, takımının elde ettiği büyük başarı sebebiyle hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.

Aydın, çocukluğunda tanıştığı Pendikspor'un Süper Lig'e yükselmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Genç yaşta formasını giymeye başladığım, semtinde doğup büyüdüğüm ve her kategorisinde unutulmayacak günlerimin geçtiği Pendikspor ile Süper Lig'e yükselmek benim için çok büyük gurur. Böyle bir başarı hikayemizin olmasından ötürü çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki sezon Süper Lig'de de başarılı olacağız ve Pendikspor'u Türkiye'ye ve dünyaya çok daha güçlü bir şekilde tanıtacağız. Şampiyonlukta emeği geçen ve bu gururu yaşamamda pay sahibi olan başta belediye başkanımız Ahmet Cin olmak üzere kulüp başkanımız Mahmut Türkoğlu, Dernek Başkanımız Atakan Yüce'ye ve yönetimimize, teknik direktörümüz Osman Özköylü ve ekibine, futbolcu arkadaşlarıma, kulübümüzün değerli çalışanlarına ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayıp son ana kadar destek veren büyük Pendikspor taraftarına teşekkür ederim. Bir özel teşekkürü de şampiyonluktan ötürü arayan, kutlamalara gelen ve tebrik eden arkadaşlarıma borç bilirim." ifadelerine yer verdi.