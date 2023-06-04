Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Play-off yarı final rövanş maçını Ali Şansalan yönetecek. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynancak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Tur atlayan ekip Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodrumspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor ile Eyüpspor play-off yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUMSPOR EYÜPSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Eyüpspor maçı 4 Haziran Pazar günü saat 16:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bodrumspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE