Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Bodrumspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodrumspor - Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodrumspor - Göztepe play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Play-off turunda Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - GÖZTEPE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Göztepe play-off maçı 26 Mayıs Cuma günü saat 17:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bodrumspor - Göztepe maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE