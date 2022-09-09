Lens - Troyes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Lens - Troyes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor 7. hafta karşılaşmasında Lens, evinde Troyes'i ağırlayacak. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022- 12:20