Adana Demirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Adana Demirspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Keçiörengücü maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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