03 Nisan 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Adana Demirspor - Keçiörengücü saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

. Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Keçiörengücü maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da 'da canlı yayınlanacak.

Giresunspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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