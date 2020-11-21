TFF 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Boluspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Boluspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Ankaraspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da TRT AVAZ'dan canlı yayınlanacak.

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