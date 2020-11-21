TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Altınordu ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Altınordu - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - İstanbulspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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