16 Kasım 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Ertuğrul Sağlam’ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı

Ertuğrul Sağlam Covid-19'a yakalandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü 'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un başı corona virüsü pandemisinden dolayı dertte. Neredeyse kadrodaki tüm futbolcuların yakalandığı korona virüse Teknik Direktör ve Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın da yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal ve Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın semptomatik belirtiler göstermesi neticesinde yapılan testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan ve genel sağlık durumları iyi olan Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde semptomatik belirtiler neticesinde yapılan testleri sonucunda Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir. Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubemizin Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır. Tüm başkan ve yöneticilerimize acil şifalar ve sağlıklı geri dönüşler diliyoruz."

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