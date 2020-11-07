TFF 1. Lig'in 9. hafta maçında Ümraniyespor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Ümraniyespor ile Tuzlaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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