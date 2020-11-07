TFF 1. Lig'in 9. hafta maçında Bandırmaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Bandırmaspor ile Giresunspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Giresunspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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