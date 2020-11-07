07 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

1. 'in 9. hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Giresunspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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