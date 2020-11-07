TFF 1. Lig'in 9. hafta maçında Ankaraspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Ankaraspor ile Bursaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaraspor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Bursaspor maçı 7 Kasım Cumartesi saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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