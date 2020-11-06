Altay - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Altay ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? TRT Spor izle...

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Altay ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ALTAY - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Balıkesirspor maçı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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