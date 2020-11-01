TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? TFF 1. Lig maçı TRT Spor izle...

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Keçiörengücü ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - İstanbulspor maçı 1 Kasım Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor kanalı Digiturk'te 86. kanallarda, D-Smart'ta 86. kanalda, Tivibu'da 85. kanalda ve Tele dünya 222. kanalda yayın yapmaktadır.

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