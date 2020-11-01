TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? TFF 1. Lig maçı TRT Spor izle...

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Eskişehirspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eskişehirspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Akhisarspor maçı 1 Kasım Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor kanalı Digiturk'te 86. kanallarda, D-Smart'ta 86. kanalda, Tivibu'da 85. kanalda ve Tele dünya 222. kanalda yayın yapmaktadır.

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