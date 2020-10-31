TFF 1. Lig'in 8. haftasında Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Giresunspor ile Ümraniyespor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Ümraniyespor maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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