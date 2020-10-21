21 Ekim 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? | TFF 1. Lig

Giresunspor - Adanspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

TFF 1. 'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? mi?

TFF 1. 'in 6. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? mi?

GİRESUNSPOR - ADANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Adanspor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 13:30'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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