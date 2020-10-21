TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

GİRESUNSPOR - ADANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Adanspor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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