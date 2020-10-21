TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Balıkesirspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BALIKESİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Boluspor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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