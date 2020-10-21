TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Altınordu ile Altay karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Altınordu - Altay maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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