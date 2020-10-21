21 Ekim 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? | TFF 1. Lig

Altınordu - Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

1. Lig'in 6. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Altınordu - Altay maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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