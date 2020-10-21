21 Ekim 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? | TFF 1. Lig

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

1. 'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

1. 'in 6. haftasında ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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