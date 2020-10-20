TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Keçiörengücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı 20 Ekim Salı günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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