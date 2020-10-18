18 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? | TFF 1. Lig

Bursaspor - Balıkesirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.10.2020

1. Lig'in 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BURSASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Balıkesirspor maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Boluspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Boluspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Ankaraspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Ankaraspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
1. Lig ekibinde corona şoku! 16 kişide... 1. Lig ekibinde corona şoku! 16 kişide...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör