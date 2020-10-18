TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BURSASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Balıkesirspor maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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