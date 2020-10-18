TFF 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Boluspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Boluspor - Tuzlaspor maçı 17 Ekim Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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