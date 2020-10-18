18 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? | TFF 1. Lig

Boluspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

TFF 1. Lig'in 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Boluspor - Tuzlaspor maçı 17 Ekim Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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