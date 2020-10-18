TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Ankaraspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaraspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANKARASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Giresunspor maçı 18 Ekim Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER