18 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ankaraspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? | TFF 1. Lig

Ankaraspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

1. Lig'in 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? mi?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaraspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? mi?

ANKARASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Giresunspor maçı 18 Ekim Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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