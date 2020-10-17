17 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? | TFF 1. Lig

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.10.2020

. 1. Lig'in 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÜMRANİYESPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor internet sitesinden şifresiz yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Altay - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Altay - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Adanaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Adanaspor - Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör