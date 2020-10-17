TFF. 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Keçiörengücü karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÜMRANİYESPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor internet sitesinden şifresiz yayınlanacak.

DİĞER