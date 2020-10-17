TFF. 1. Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Samsunspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - İstanbulspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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