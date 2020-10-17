17 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

. 1. Lig'in 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BANDIRMASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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