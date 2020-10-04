TFF 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Akhisarspor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Akhisarspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek.

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