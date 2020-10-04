TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. Mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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