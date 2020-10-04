TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Balıkesirspor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Menemenspor maçı 4 Ekim Pazar günü 16:30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Balıkesirspor - Menemenspor maçını Ramazan Keleş yönetecek.

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