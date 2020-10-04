04 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Balıkesirspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Balıkesirspor - Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.10.2020

1. Lig'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Menemenspor maçı 4 Ekim Pazar günü 16:30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

BALIKESİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Balıkesirspor - Menemenspor maçını Ramazan Keleş yönetecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana Demirspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Adana Demirspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Samsunspor - Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Samsunspor - Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör