Adana Demirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de Adana derbisi heyecanı yaşanıyor. TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Adanaspor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR - ADANASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Adana Demirspor: Zubas, Okan, Tayyib, Rassoul, Tarık, Hasan, Dibba, Traore, Kosecki, Sedat, Mehmet
Adanaspor: Karacic, Furkan, Donkor, Evren, Canberk, Celil, Uğurcan, Umut, Ergin, Ömer, Ozegovic
TFF 1.Lig'in 4. haftasında Adana derbisinde karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor, 62. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan müsabakalarda turuncu-beyazlıların 22-16'lık üstünlüğü bulunuyor.1940'ta kurulan Adana Demirspor ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki rekabet, her zaman sporseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor. İki köklü takım arasında geride kalan 61 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 16 galibiyet elde ederken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, turuncu-beyazlı ekip karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde ederken, Adanaspor da 1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.
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