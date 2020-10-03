TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü ile Altay karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Keçiörengücü ile Altay kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında bütün detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Altay maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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