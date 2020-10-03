TFF 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Boluspor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında bütün detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Boluspor maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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