27 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Bandırmaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bandırmaspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. ile Bandırma 'nda karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak. Peki, Bandırmaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Samsunspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

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