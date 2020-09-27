TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Bandırmaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bandırmaspor ile Samsunspor Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak. Peki, Bandırmaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Samsunspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

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