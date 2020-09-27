27 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ankaraspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ankaraspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Ankaraspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaraspor ile 'nda karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak. Peki, Ankaraspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANKARASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Adana Demirspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ANKARASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.

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