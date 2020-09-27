27 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altay - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Altay - Eskişehirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. ile Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak. Peki, Altay - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTAY - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Eskişehirspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ALTAY - ESKİŞEHİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Altay - Eskişehirspor maçını Bülent Birincioğlu yönetecek.

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