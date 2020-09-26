TFF 1. Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile İstanbulspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler tarafından maçın hakemi, yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Ümraniyespor – İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile İstanbulspor karşılaşacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Ümraniyespor – İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÜMRANİYESPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor – İstanbulspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR – İSTANBULSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ümreniye Şehir Stadyumu'nda 14:00'da oynanacak olan mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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