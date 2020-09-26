26 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor – İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ümraniyespor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

TFF 1. Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. ile zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler tarafından maçın hakemi, yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Ümraniyespor – İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. ile karşılaşacak. Ümraniye 'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Ümraniyespor – İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÜMRANİYESPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor – İstanbulspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR – İSTANBULSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ümreniye Şehir Stadyumu'nda 14:00'da oynanacak olan mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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