TFF 1. Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Giresunspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler tarafından maçın hakemi, yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Bursaspor – Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Giresunspor karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Bursaspor – Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BURSASPOR – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor – Giresunspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BURSASPOR – GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 19:00'da oynanacak olan mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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