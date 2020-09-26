TFF 1. Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Akhisarspor ile Balıkesirspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler tarafından maçın hakemi, yayın saati ve kanalı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Akhisarspor – Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Akhisarspor ile Balıkesirspor karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Akhisarspor – Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

AKHİSARSPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor – Balıkesirspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

AKHİSARSPOR – BALIKESİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda 19:00'da oynanacak olan mücadeleyi Caner Ak yönetecek.

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