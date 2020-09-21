21 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Samsunspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor kritik mücadele öncesinde iki takım taraftarları ve futbolseverler maç ile ilgili araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Ümraniyespor maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana Demirspor - Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Adana Demirspor - Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Samsunspor'da corona virüsü şoku! Samsunspor'da corona virüsü şoku!
Giresun'da kazanan çıkmadı! Giresun'da kazanan çıkmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör