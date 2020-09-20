Keçiörengücü - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile Ankaraspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve hakemi de geliyor. Peki, Keçiörengücü - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak olan Keçiörengücü - Ankaraspor maçı öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Keçiörengücü - Ankaraspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ANKARASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Ankaraspor maçı 20 Eylül Pazar günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - ANKARASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Keçiörengücü - Ankaraspor maçını Burak Pakkan (Orta Hakem) yönetecek. Burak Pekkan'ın yardımcılığını Cemal Alpay (Yardımcı Hakem), Emrah Ünal (Yardımcı Hakem), Alper Akarsu (4. Hakem) üstlenecek.

DİĞER