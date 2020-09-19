TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Tuzlaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Tuzlaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TUZLASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

TUZLASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Tuzlaspor - Balıkesirspor maçıının hakemi Murat Erdoğan oldu.

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