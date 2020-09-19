19 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bandırmaspor - Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Akhisarspor maçı 19 Eylül Cumartesi saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Hakan Ceylan yönetecek.

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