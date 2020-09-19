TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Bandırmaspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Akhisarspor maçı 19 Eylül Cumartesi saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Hakan Ceylan yönetecek.

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