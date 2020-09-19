19 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Altınordu - Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bursaspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Stadyumu'nda oynancak olan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

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