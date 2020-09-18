18 Eylül 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Eskişehirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Eskişehirspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

TFF 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler maçın detayları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Eskişehirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 2. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Eskişehirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ESKİŞEHİRSPOR - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Adanaspor maçı 18 Eylül Cuma günü sat 19:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - ADANASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral yaparken, dördüncu hakemliği ise Serdar Akkoçoğlu üstlenecek.

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