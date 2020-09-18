Eskişehirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
TFF 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında Eskişehirspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi futbolseverler maçın detayları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Eskişehirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 2. haftanın açılış maçında Eskişehirspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Eskişehirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
ESKİŞEHİRSPOR - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Eskişehirspor - Adanaspor maçı 18 Eylül Cuma günü sat 19:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
ESKİŞEHİRSPOR - ADANASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmada İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral yaparken, dördüncu hakemliği ise Serdar Akkoçoğlu üstlenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama